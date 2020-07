Port du masque obligatoire : où peut-on en acheter et à quel prix ?

publié le 20/07/2020 à 16:00

Depuis de nombreuses semaines, les Français et les Françaises sont habitués à porter un masque de protection contre l'épidémie de coronavirus. Au départ obligatoire dans les transports en communs et certains commerces, comme les coiffeurs, il est désormais obligatoire dans l'ensemble des lieux publics clos.

Sur Twitter, Olivier Véran, le ministre de la Santé a publié la liste des endroits concernés : entre autres les lieux d'hébergement et de restauration collectifs, hôtels, pensions de famille et l'ensemble des salles dédiées aux loisirs. Faute de quoi, vous devrez payer une amende de 135 euros, 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et 6 mois de prison si vous vous faites prendre à plus de trois reprises dans un délai d'un mois.

Où donc se procurer des masques contre le coronavirus pendant la période estivale et surtout à quel prix ? L'encadrement des prix sur les masques à usage unique, gels et solutions hydroalcooliques est prolongé jusqu'au 10 janvier 2021. Comme l'explique le décret dans Le Journal Officiel du 11 juillet : le prix maximal des masques chirurgicaux non réutilisables reste à 95 centimes l’unité pour ceux vendus au détail et à 80 centimes pour ceux vendus en gros.

Les masques en tissus à environ 3 euros

Si on prend l’exemple d’une famille de 4 personnes dont deux enfants ont plus de 11 ans (âge à partir duquel le port du masque est obligatoire), en choisissant un modèle en tissus dont le prix dans le commerce est d’environ 3 euros, lavable une dizaine de fois, il en faudrait deux par semaine pour chacun des membres de la famille. Donc 32 par mois.

Selon Le Parisien, la note monte à 96 euros. Une somme qui grimpe encore si on utilise des masques chirurgicaux à usage unique, dont le prix à l’unité est de 95 cts maximum, il en faut deux par jour, soit 240 par mois. Au final, le coût mensuel est de 228 euros. Cette dépense risque aussi de peser sur le budget des entreprises qui décident de le distribuer gratuitement aux employés.

Dans les pharmacies

Elles ont été les premières à pouvoir vendre des masques. Depuis le 27 avril dernier, il est possible de se procurer des masques dits "alternatifs" (non sanitaires, dont les masques en tissu) dans les pharmacies. Parallèlement aux masques "grand public", les pharmaciens d'officine peuvent aussi vendre des masques chirurgicaux, jusque-là réservés au personnel soignant.

Dans les grandes surfaces et bureaux de tabac

Plusieurs grandes enseignes peuvent vendre des masques depuis le 4 mai dernier ( Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U) pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Ils coûtent "entre 2 et 3 euros pour les masques lavables réutilisables, soit entre 10 et 30 centimes l'usage". Les masques papiers à usage unique doivent être vendus par les grandes enseignes à prix coûtant. Il est également possible de se procurer des masques dans des bureaux de tabac, soit 24.000 buralistes en tout.

Sur Internet

ll est également possible de commander des masques sur Internet, sur des sites tels qu'Amazon par exemple. Attention toutefois à bien vérifier qu'ils sont aux normes et que les prix n'excèdent pas ceux des grandes surfaces ou des pharmacies.