Port du masque obligatoire : comment lutter contre la buée sur les lunettes

publié le 02/09/2020 à 07:10

Alors que Santé publique France s'inquiète d'une "progression exponentielle" de l'épidémie de coronavirus ces derniers jours, le port du masque est obligatoire en entreprise (sauf exceptions) et à l'école pour les 11 ans et plus. Mais cela n'est pas toujours très agréable pour les personnes qui portent des lunettes.



Une partie de l'air que l'on expire est composé de vapeur d'eau. Or, dans le masque, l'air chaud se condense et la vapeur se transforme en petites gouttelettes qui aiment se déposer sur les lunettes. Ce phénomène est renforcé lorsque l'on est amené à parler beaucoup ou à baisser la tête.

Si vous n'avez pas encore acheté de masques ou que vous devez en acheter des nouveaux, préférez les masques équipées d'une barrette métallique. Si vous prenez le temps de bien la mettre contre votre arête nasale, cela devrait grandement limiter la buée. Sinon, voici 5 conseils.

1. Les fils de fer

Si votre masque ne possède pas de barre métallique, vous pouvez en installer une vous-mêmes. Pour cela, système D, vous pouvez récupérez les petites fermetures des paquets de pains de mie. Un point de colle sur l'arrière du masque, et le voilà plaqué contre votre arête nasale.

2. L'aluminium

Autre solution si vous n'avez pas de fils de fer adéquat, vous pouvez faire une barrette métallique avec de l'aluminium. Là encore, vous pouvez la coller, ou si votre masque a un petit ourlet au dessus, vous pouvez l'insérer en faisant une petite incision.

3. Le mouchoir en papier

Il s'agit ici de prendre le contre-pied. À défaut de plaquer votre masque contre votre nez, vous pouvez boucher l'espace entre votre peau et le masque. Pour cela, placez un mouchoir en papier. Il absorbera la vapeur avant qu'elle n'atteigne vos lunettes.

4. Le savon

Pour rendre vos verres de lunettes moins perméable à la buée, vous pouvez appliquer une petite quantité de savon sur vos verres, l'étaler avec un tissu microfibre, rincer et laisser sécher. Une fine pellicule de savon se formera sur vos verres et les protégera contre les gouttelettes d'eau.

5. Le gel ou le spray anti-buée

Rapide, simple et efficace, vous pouvez trouver pour quelques euros des sprays spéciaux anti-buée qui s'appliquent sur les verres et les protègent de la buée.