Coronavirus : peut-on être infecté plusieurs fois ?

publié le 17/04/2020 à 11:12

Peut-on avoir le coronavirus une deuxième fois ou plus ? "Ce virus est une vacherie, on est même en train de se poser la question de savoir si quelqu’un qui a fait un Covid et qui est séropositif est véritablement si protégé que ça ?", s’interrogeait mercredi 15 avril le professeur Jean-François Delfraissy au Sénat. On peut en effet se poser la question avec ces 116 cas de réinfection identifiés en Corée du Sud. Et les scientifiques sont un peu désemparés face à cette question.

Ces 116 personnes guéries du Covid-19 devaient sortir de l’hôpital. En Corée du Sud, il faut être déclaré négatif à deux tests effectuées à au moins 24 heures d’intervalle. Sauf que, testés négatifs lors du premier test PCR, ces mêmes patients ont été testés positifs lors du deuxième test.

Alors pour essayer de comprendre, les scientifiques formulent trois hypothèses. La première : celle d’un virus endormi dans l’organisme qui finirait par se réveiller. La deuxième : le manque de fiabilité des tests, ces patients étaient en fait de faux négatifs. Enfin, il y a cette troisième hypothèse : celle d’une réinfection des patients. Les personnes guéries ne développeraient pas une immunité. Autrement dit, les anticorps nécessaires pour se défendre et éviter une deuxième infection. Il s’agit, évidemment, de l’hypothèse la plus redoutée.