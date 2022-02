Coronavirus : peut-on être cas contact juste après avoir été positif ?

242.899 cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne lors de la semaine du 31 janvier au 6 février. C'est près de 90.000 de moins que la semaine précédente. Le pic de la cinquième vague de Covid-19 en France semble donc être passé.

Battant tous les records de contaminations, cette vague, coïncidant avec la forte contagiosité du variant Omicron, a tout de même changé le statut de millions de Français. Ils n'ont plus les mêmes protocoles à suivre en cas d'exposition au virus.

Le ministère de la santé le précise sur son site internet : "si vous avez déjà eu la Covid il y a moins de 2 mois, alors vous n'êtes pas considéré comme cas contact". En effet, il existe plusieurs types de cas contacts en fonction des risques de contamination. Les personnes ayant été infectées moins de deux mois auparavant sont considérées comme "contact à risque négligeable", selon le service public. Elle peut donc continuer à circuler librement et ne doit pas réaliser de test de dépistage.

Situation particulière jusqu'à 6 mois après l'infection

Toutefois, la situation change pour les personnes contaminées depuis plus de deux mois mais moins de six mois. S'ils sont exposés au virus sans respect des gestes barrières, tous ces Français - quel que soit leur statut vaccinal - devront suivre le protocole initialement réservé aux personnes avec un schéma vaccinal complet. Ils devront donc réaliser un test PCR ou antigénique dès qu'ils sauront qu'ils sont cas contacts. Si ce test est négatif, deux autotests seront obligatoires : le premier deux jours après le test et le second quatre jours après le test.

Enfin, plus de 6 mois après l'infection au Covid-19, les Français doivent suivre les protocoles habituels selon leur statut vaccinal, détaillés ici.