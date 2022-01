ÉCLAIRAGE - Coronavirus : vacciné ou non, que faire si vous êtes cas contact ?

Une simplification des règles d'isolement. C'est, en somme, ce qu'il faut retenir des annonces faites par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce dimanche 2 janvier, dans les colonnes du Journal du Dimanche.

À partir de ce lundi 3 janvier, si vous êtes totalement vacciné, avec une dose de rappel, et que vous êtes déclaré cas contact, vous ne serez plus contraint à l'isolement. Le gouvernement appelle néanmoins les Français qui seront concernés à strictement respecter les gestes barrières et "faire des tests réguliers". Cette règle s'applique désormais quel que soit le variant, Omicron ou Delta.

Le gouvernement précise, par ailleurs, que trois tests devront être réalisés si vous êtes dans ce cas. Un premier "le jour où vous apprenez que vous êtes cas contact", PCR ou antigénique. Deux, puis quatre jours plus tard, vous devrez également faire deux autotests. Ces derniers seront gratuits à condition d'amener une preuve du premier dépistage, fait en pharmacie ou en laboratoire.

Les consignes changent aussi pour les personnes qui seraient non vaccinées. Dès ce lundi, elles devront s'isoler pendant sept jours. Pour rompre ce confinement, il vous faudra obtenir un test antigénique ou PCR négatif. Cette règle vous concerne également, dans le cas où vous n'auriez pas réalisé votre dose de rappel à temps.