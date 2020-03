publié le 16/03/2020 à 13:16

Commerces fermés et confinement général pour 60 millions d'Italiens. Les mesures prises par le gouvernement transalpin depuis le 10 mars ont beau être drastiques, le nombre de morts et de personnes contaminées par le coronavirus continue de grimper. Ce dimanche, le pays enregistrait 370 nouveaux décès, portant le nombre de morts à 1.809.

24.707 Italiens sont contaminés, ce qui fait toujours de l'Italie, le pays le plus touché par l'épidémie en Europe. La région de la Lombardie est de loin la plus touchée du pays avec 1.218 décès et 13.272 cas confirmés. Selon les informations de nos confrères de RFI, des mesures pour renforcer le système de santé devraient être mises en place dès ce lundi.

Le gouvernement italien a annoncé les importations d’appareils respiratoires et d’équipements de protection en provenance de pays étranger et a demandé l'augmentation du nombre de lits dans les unités de thérapie intensive, de pneumologie et d’infectiologie. De nouveaux hôpitaux de campagne devraient également être installés dans le Nord et dans les régions du Centre-Sud.