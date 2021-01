publié le 14/01/2021 à 16:54

Trois plateformes bien connues des Français ont été choisies par l’Etat pour organiser les prises de rendez vous concernant les injections de vaccins : Maiia, Keldoc et Doctolib. Cette dernière est la plus connue et a dû hier passer sous un orage du nom de Jean-Luc Mélenchon.

Dans un tweet, le président du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale dénonce le choix du gouvernement de faire appel à des entreprises privées pour les prises de rendez vous concernant le vaccin anti covid.

La tendance à la privatisation de la médecine en France est en effet un vrai débat mais le député des bouches du Rhône s’égare en affirmant que Doctolib va gérer les centres de vaccination. Ceci est faux puisque le ministère de la Santé nous a précisé que ceux en charge de la gestion des centres seront les préfets associés aux Agences régionales de santé et des acteurs locaux. Doctolib et les deux autres coordonnent les rendez-vous. Concernant la création de fichier, c’est également difficile car depuis 2016, il existe le RGPD.



Nom barbare signifiant une réglementation européenne plus stricte sur la création de fichier, plus la loi informatique et liberté et la possibilité de modifier ses données, qui reste tout de même à préciser concernant ces prises de rendez-vous.

#Macron décide d’un partenariat officiel avec #Doctolib pour gérer les centres de vaccination. Une entreprise privée pourra donc ficher toute personne passée par ses mains.

Encore une fois, mépris des services publics, choix contraint du privé et des données de santé privatisées. https://t.co/A566f6eVT5 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 12, 2021