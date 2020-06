Coronavirus : New York conseille le port du masque pendant les rapports sexuels

publié le 11/06/2020 à 01:54

Protégez-vous, et plutôt deux fois qu'une. Alors que l'épidémie de coronavirus fait toujours rage aux États-Unis, où le pays connaît le bilan du nombre de morts le plus conséquent, les autorités sanitaires redoublent de prudence et de conseils pour éviter à tout pris une reprise en force des contaminations.

Parfois, à New York par exemple, ces conseils sont particulièrement imagés afin d'éveiller les consciences. Comme le raconte BFM TV, les autorités sanitaires new-yorkaises ont été jusqu'à distiller des conseils aux habitants de la grosse pomme en cas de rapport sexuel.

"Soyez créatifs avec les positions sexuelles et les barrières physiques, comme les murs, qui permettent le contact sexuel tout en empêchant le contact face à face", préconise un document comportant les directives des scientifiques.

Le Covid, sexuellement transmissible ?

Il est également conseillé à ceux qui souhaiteraient avoir des aventures en dehors de leur cercle proche de se faire tester fréquemment, une fois par mois environ, de bien avoir conscience en permanence des symptômes du coronavirus et surtout de redoubler de vigilance au contact des seniors et aux personnes fragiles.

En outre, les autorités sanitaires locales expliquent que des traces de la Covid-19 ont été retrouvées dans le sperme humain, même si cela n'indique pas qu'il est transmissible sexuellement. Le risque numéro 1 reste bien sûr la transmission que l'on connait, la meilleure protection étant assurée par un lavage de main très fréquent.