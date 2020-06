publié le 07/06/2020 à 18:33

Depuis le poste de vidéo-surveillance au cœur de la mairie de Montluel dans l’Ain, la police municipale observe chaque jour les images des 29 caméras de la ville. Le but : retrouver ceux qui jettent leurs masques sur la voie publique.

"Ça peut se passer soit sur un travail de terrain soit avec des policiers, où on leur signale qu’il y a eu un jet à un endroit précis à une heure précise. Derrière l’écran, à travers la caméra, ils peuvent aller voir sur le serveur qui a jeté ça", raconte le maire, Romain Daubié.



Le maire a pris un arrêté la semaine dernière pour une amende à 68 euros. Sa future augmentation à 135 euros est une bonne chose mais il voudrait aller plus loin : "Je milite fortement pour qu’en cas de récidive ça ne soit plus une contravention mais que ça soit un délit avec, comme peine, des peines pour ramasser les ordures."



Les habitants de Montluel sont partagés par de telles mesures : "Je suis tout à fait d’accord pour qu’il y ait des amendes à 135 euros. Je trouve ça lamentable de jeter des masques, ça pollue l’environnement", raconte une passante. Cet homme se montre plus mitigé : "Sanctionner les gens non, faire des rappels à l’ordre oui, mais pas sur le porte-monnaie. Remettre une couche là-dessus alors que les gens vont perdre leur boulot, c’est trop."

Depuis une semaine à Montluel, cinq personnes ont été verbalisées pour dépôt de masque sur la voie publique.



