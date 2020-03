Coronavirus : Michel Cymes quitte l'antenne pour prêter main forte dans les hôpitaux

publié le 26/03/2020 à 12:01

Alors qu'un appel a été lancé à l'intention des médecins, étudiants et infirmiers pour prêter main forte aux soignants, Michel Cymes a été réquisitionné en renfort et invite ses confrères à répondre à cet appel, ce jeudi 26 mars au micro de RTL.

Le médecin ORL a lui aussi reçu un appel pour être réquisitionné :"Je vais répondre à cet appel et demain je ne serai plus avec vous à RTL. J'irai à l'hôpital pour aider mes confrères et les soulager. Je lance cet appel à mes confrères parce que je sais qu'ils se posent des questions. Ils sont comme moi, ils se disent 'ça fait trente ans que je n'ai pas posé une perfusion ou manipuler une aiguille, je vais être un poids mort dans les réanimations'".

Sur ce point, Michel Cymes se veut rassurant et précise qu'il leur sera surtout demandé de prodiguer "des soins infirmiers". "On va nous former. Donc je dis à tous mes confrères, allez-y, ne vous inquiétez pas. On est là surtout pour faire des soins infirmiers. Répondez à l'appel", exhorte Michel Cymes.