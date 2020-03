Coronavirus en France : 860 morts, 186 de plus en 24h, dont 5 médecins

et AFP

publié le 23/03/2020 à 19:38

Le covid-19 continue de se propager en France et de tuer. Olivier Véran a annoncé ce lundi 23 mars au soir le nouveau bilan, qui grimpe à 860 morts, soit 186 de plus en 24 heures.

Le ministre de la Santé français a aussi précisé qu'il y a désormais 19.856 cas de contamination au coronavirus confirmés (3.167 de plus que dimanche). Plus de 8.600 malades sont hospitalisés (8.675 exactement) et 2.082 personnes sont dans un état grave.

Le coronavirus a également fait deux nouvelles victimes parmi le personnel soignant : deux médecins du Haut-Rhin et de Haute-Saône. Ces deux décès portent, portant à cinq le nombre de médecins morts du coronavirus en France.

Généraliste de 70 ans, Mahen Ramloll, est mort dimanche 22 mars à l'hôpital de Colmar, selon l'ARS et une source médicale. Olivier-Jacques Schneller, 68 ans, est lui décédé ce week-end à l'hôpital de Trévenans (Territoire-de-Belfort), a indiqué le maire de Couthenans, où il avait son cabinet.