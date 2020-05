publié le 24/05/2020 à 03:35

L'émission On n'est pas couché était de retour ce samedi 23 mai, après deux mois d’absence pour cause de confinement. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs ont reçu comme invité politique Yannick Jadot, député européen écologiste. Dans ce contexte de pandémie mondiale, le leader des Verts a alerté sur les dangers à venir de la crise écologique.

"Les pandémies ont toujours existé", établit t-il. "Mais cela mettait des années avant de passer de l'Asie à l'Europe. Là, il y a une accélération incroyable de la propagation", ajoute le député EELV. "Ce qui est certain et ce que disent tous les scientifiques, c'est que la déforestation a rapproché des animaux qui sont porteurs d'énormément de virus, des populations et des habitants", a-t-il ajouté en mentionnant les chauves-souris.

"Le fait qu'on puisse se déplacer en une journée du bout de la Chine jusqu'à Paris, accélère la propagation", poursuit Jadot. "Donc ce qui est certain, c'est que la crise écologique va accélérer la propagation des pandémies."

L'eurodéputé n'est pas résigné pour autant et souligne des motifs d'espoir : "On a en ce moment d’incroyables initiatives de solidarité". Yannick Jadot évoque notamment les salariés dans les entreprises qui se "mobilisent pour le bien être de la société" ou l'engagement des plus jeunes pour l'écologie : "On a tous quelque part une Greta Thunberg à la maison".

