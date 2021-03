publié le 02/03/2021 à 08:37

La FDA, agence américaine du médicament, a approuvé en urgence l’utilisation du vaccin anti-Covid Johnson&Johnson pour les patients âgés de plus de 18 ans, samedi 27 février, et l’Union européenne s’attend à ce que l’Agence européenne du médicament fasse de même début mars, pour une distribution possible à partir de la fin du mois. Il s’agirait du quatrième vaccin distribué dans l’UE, après ceux développés par Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca.

Les premières doses du vaccin de Johnson&Johnson, développé par sa filiale Janssen, devraient "arriver fin mars-début avril puisqu'il y a un délai pour la production des doses" a dit dimanche la ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher. "C'est une très bonne nouvelle parce que ce vaccin nécessite une seule injection” et non deux. Les 200 millions de doses censées être distribuées en Europe d’ici juin - dont 30 millions pour la France - correspondent donc en théorie à autant de personnes vaccinées.

“En revanche, il est possible qu'il nécessite des rappels, nous ne le savons pas encore", a-t-elle prévenu. Car avec une seule dose, les études ne permettent pas de savoir si le vaccin confère une immunité au-delà de trois mois, indique Le Figaro.

Un "cousin" de l’AstraZeneca

Ce vaccin est de la même famille que celui développé par AstraZeneca et l'université d’Oxford et se conserve d'ailleurs à la même température, entre 2 et 8 degrés. C’est un vaccin dit “à adénovirus”, contrairement à ceux de Pfizer et Moderna, qui fonctionnent avec la technologie novatrice de l’ARn messager.

Le vaccin utilise comme support un virus peu virulent de la même famille que ceux qui causent le rhume chez l’homme. Il a été transformé pour y insérer une partie de la séquence génétique du SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Cela entraîne le système immunitaire à reconnaître ce virus et notamment la protéine Spike qui lui permet de pénétrer dans nos cellules.

Une efficacité encourageante

Selon les essais cliniques, le vaccin est efficace à 66%, un peu moins que celui d’AstraZeneca (70%) et nettement moins que le Spoutnik V (91%), le Moderna (94%) et le Pfizer (95%). En revanche, il permettrait de prémunir à 85% contre les formes graves de la Covid-19, un chiffre qui varie d’un pays à l’autre selon Le Parisien. C’est un peu moins en Afrique du Sud (81,7%) par exemple, où le variant dit sud-africain représente l’essentiel des contaminations, mais cela reste un très bon résultat.

Par ailleurs, la vaccination n'entraîne que de faibles effets secondaires, selon les premiers essais : tout au plus des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires, soit des réactions corporelles normales après un vaccin.