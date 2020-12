publié le 04/12/2020 à 19:32

La question du vaccin anti-Covid est épineuse en France, avec une partie de la population réticente à cette heure à se faire vacciner. "Il est vrai que le grand public n’a pour l’instant que des communiqués de presse", explique sur RTL la Pr Brigitte Autran, immunologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19

Néanmoins, elle rassure en indiquant que "la totalité des dossiers sont sur les bureaux des agences de sécurité du médicament". "Les informations semblent être sûres, mais pour pouvoir les publier il faut vraiment avoir une rédaction de grande qualité", souligne la spécialiste. Elle assure qu’il "faut avoir confiance, c’est le déroulé normal".

Dans un premier temps, et même si 61% de la population est réfractaire au vaccin, "ce qui compte c’est que les personnes à risque de faire un Covid grave aient confiance en ces vaccins". L’efficacité du traitement ferait alors augmenter l’adhésion de ceux qui seraient encore réticents.

"La population y viendra progressivement", confie la Pr Autran. "On n’a pas besoin tout de suite de vacciner 60% de la population (…) On n’est pas dans une vaccination de masse", déclare-t-elle. "Si on veut tous revenir à une vie normale on n’aura pas tellement d’autre choix que de se faire vacciner", pointe l'immunologue.

Elle insiste ensuite pour "saluer l’effort extraordinaire de développement de vaccins efficaces en moins d’un an". "Il faut être positif", appelle-t-elle. "C’est une surprise merveilleuse, c’est un cadeau de la recherche", mesure-t-elle devant les résultats rapides.