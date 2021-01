publié le 01/01/2021 à 20:37

Le fichier de suivi des personnes vaccinées contre la Covid-19, "SI Vaccin Covid" sera lancé le 4 janvier prochain. Validé par la Cnil le 29 décembre dernier, le fichier servira à assurer "la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la Covid-19", détaille un décret publié samedi 26 décembre au journal officiel.

Pour être inscrit dans ce fichier, toute personne vaccinée devra donner son nom, son prénom, âge, mais aussi la date et le lieu de la vaccination, le modèle de vaccin utilisé et l'identité du soignant qui l'a prise en charge. Ce qui ne manque pas de faire émerger des critiques, notamment sur l'utilisation des données ou encore le secret médical.

Et pour encourager les médecins à utiliser le logiciel, un forfait d'un montant de 5,40 euros est prévu pour chaque patient vacciné et saisi dans le fichier "SI Vaccin Covid". Les détail des cotations sont disponibles sur le site d'assurance-maladie Ameli. "Une rémunération de la saisie dans 'Vaccin Covid' est mise en place avec un forfait payé a posteriori pour chaque saisie effectuée. Cette rémunération sera effectuée une fois par mois aux alentours du 15 du mois pour les saisies relatives au mois précédent," est-il précisé sur le site, dans la partie "Rémunération spécifique pour la saisie dans Vaccin Covid."

D'après le docteur Alain Fischer, "Monsieur vaccin" du gouvernement, sur RTL, ce fichier est essentiel pour suivre de près la campagne de vaccination et notamment "donner la possibilité aux patients et aux soignants d'alerter si on constate des effets secondaires inattendus". Il a assuré que ce registre ne remettait "pas en cause le secret médical".