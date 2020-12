Coronavirus : le plus grand site Pfizer d'Europe, une fierté pour la ville de Puurs

Le site de fabrication du vaccin Pfizer emploie 3.000 personnes à Puurs, en Belgique. Cette petite ville, située entre Anvers et Bruxelles, accède désormais à la célébrité. Cette commune de 18.000 âmes héberge le plus grand site Pfizer d'Europe. C'est là que sont fabriquées les doses du vaccin contre le coronavirus pour toute l'Europe et le Royaume-Uni. Le site produit même en partie pour les États-Unis.

Le bourgmestre de Puurs, Koen Van den Heuvel (maire depuis 1997), a vu grossir le site de Pfizer dans sa ville et doubler ses effectifs en dix ans. Si le laboratoire a choisi le site belge pour fabriquer le vaccin, c'est pour sa situation géographique très stratégique, explique-t-il. 40% des habitants de Puurs travaillent dans le secteur pharmaceutique. La ville n'affiche que 3% de taux de chômage.

Aux pieds des deux éoliennes qui semblent garder le site, on trouve cinq ou six bâtiments majoritairement en béton : une zone industrielle comme une autre si ce n'est le logo bleu "Pfizer" sur chacune des façades. Un site qui a l'avantage d'être accessible grâce au réseau routier qui permet de se rendre rapidement à l'aéroport de Bruxelles ou au port d'Anvers. Cette zone, où les camions sortent au compte-goutte, reste toutefois silencieuse.

Une fierté pour les employés

Les employés de Pfizer ont tous reçu la consigne de ne pas parler en raison des clauses de confidentialité. Alors quand on tente d'aborder les salariés, on se fait claquer la porte au nez. Stéphanie a toutefois tenu à témoigner : "Je suis très contente, je travaille pour le vaccin, pour le monde". Elle fait partie des 3.000 salariés du site Pfizer de Puurs. Avec la fabrication du vaccin contre le Covid, entre 200 et 300 personnes supplémentaires ont été embauchées.

Un village sous le feu des projecteurs

Dans la petite ville en brique rouge, les rues sont calmes : quelques habitants finissent leurs courses de Noël, loin de l'effervescence du site Pfizer. Mais à Puurs, tout le monde est fier de vivre dans la ville où l'on fabrique le vaccin contre la Covid-19, à commencer par Tony, un habitant : "On est très fiers bien sûr, c'est clair. Pfizer est une entreprise installée ici depuis longtemps et on est super fiers que le vaccin soit produit ici mais aussi que les gens ici dans les maisons de repos soient soignés avec ce traitement à partir de la semaine prochaine".

Puurs est donc une petite ville calme, mais qui garde un atout majeur : la ville est à mi-chemin de Bruxelles et Anvers, un lieu stratégique pour exporter les vaccins dans toute l'Europe.