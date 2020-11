Coronavirus : peut-on être immunisé sans avoir été infecté ?

publié le 10/11/2020 à 06:30

Une nouvelle étude britannique en partie rassurante, surtout pour les plus jeunes et leurs parents. La recherche, menée par l'University College London (UCL) avec le Francis Crick Institute et repérée par Yahoo! Actualités, laisse à penser que certaines personnes pourraient disposer d'une "immunité préexistante" au nouveau coronavirus, et ce sans avoir été infecté.

Le travail de ces deux organismes a permis de déterminer que des anticorps contre le Sars-Cov-2, ou Covid-19, étaient présents chez certains sujets étudiés avant le début de la pandémie, au début du printemps 2020.

Sur un groupe de 48 individus âgés entre 1 et 16 ans, analysés entre 2011 et 2018 et pas infectés par la Covid-19, au moins 21 disposaient déjà de réponses immunitaires au nouveau coronavirus. 62% des personnes 6 et 16 ans examinées semblaient notamment déjà immunisées.

Cette étude pourrait offrir une première explication sur la résistance plus forte des jeunes à la Covid-19. "Cela pourrait être dû au fait que les enfants sont plus régulièrement exposés à d’autres coronavirus", avance notamment l'un des auteurs de l'étude.