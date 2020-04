publié le 07/04/2020 à 08:14

Après la toux, le nez qui coule et la fièvre, il pourrait s'agir d'un nouveau symptôme du coronavirus. Les dermatologues lancent un cri d'alerte sur ce nouveau signe qui serait lié au Covid-19.

Quelques dizaines de médecins ont vu à priori apparaître des engelures sur les doigts de leurs patients. Surtout chez des ados et de jeunes adultes, c'est cela qui intrigue les dermatologues. Certains se sont révélés être positifs au coronavirus (70 cas), avec ou sans autre symptôme d'ailleurs. Ces problèmes sur les mains, peuvent être pour certains, le seul signe inhabituel. Il y avait aussi chez quelques patients, des érythèmes sur ce visage, ce sont des rougeurs ou parfois des démangeaisons.

Alors attention, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont des engelures au bout des doigts ou des plaques rouges sur visage sont malades, s'il n'y a pas de toux, de fièvre et de courbatures. En revanche, l'apparition d'engelures doit désormais appeler à la vigilance, parce que cette personne peut être potentiellement malade et contagieuse. Elle doit donc se confiner et se laver les mains plusieurs fois par jour. Si ces signes apparaissent, il faut appeler votre médecin, pour pouvoir faire une consultation et montrer ces engelures et ces plaques. La France est le premier pays à alerter sur ces signes dermatologiques.