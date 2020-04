et AFP

publié le 04/04/2020 à 19:19

Les consultations par téléphone de patients atteints ou suspectés de Covid-19 seront remboursées comme les téléconsultations, a annoncé samedi 4 avril le ministère de la Santé.

"Après la décision de simplifier et d'améliorer le remboursement de l'accès aux consultations médicales à distance en vidéo dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, le ministre des Solidarités et de la Santé a autorisé par exception les consultations par téléphone", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Lorsque les patients n'ont pas accès aux technologies numériques" - smartphone, connexion internet ou mobile - les consultations téléphoniques sont autorisées et seront prises en charge par la sécurité sociale.

Elles sont toutefois "réservées aux patients atteints ou suspectés de Covid ou bien en affection de longue durée ou âgés de plus de 70 ans" et autorisées "par exception" dans le seul cadre de la crise sanitaire, a précisé le ministère.

L'essor des téléconsultations en pleine crise sanitaire

Les téléconsultations ont pris un essor fulgurant depuis le début du confinement. Selon les chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), entre le 23 et le 29 mars, près d'un demi-million de téléconsultations ont été facturées, soit plus d'une consultation sur dix réalisées dans l'Hexagone, contre moins de 1% avant l'épidémie de Covid-19. La téléconsultation est remboursée par la sécurité sociale depuis septembre 2018.