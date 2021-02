Les chiens et les chats qui souffrent de fièvre, toux ou difficultés respiratoires peuvent être testés pour le coronavirus en Corée du Sud (illustration)

et AFP

publié le 09/02/2021 à 01:44

Cette annonce intervient plusieurs semaines après la découverte d'un premier cas de contamination chez un chaton. Les chiens et les chats souffrant de fièvre, toux ou difficultés respiratoires pourront être testés pour le coronavirus en Corée du Sud s'ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie, a annoncé lundi 8 février le gouvernement de Séoul.

"À partir d'aujourd'hui, le gouvernement de l'agglomération de Séoul proposera des tests pour le coronavirus aux chiens et chats domestiques", a déclaré une responsable de la prévention des maladies dans la capitale, Park Yoo-mi. Le test sera réalisé près du lieu de résidence de l'animal par une équipe incluant un vétérinaire. Les animaux positifs devront être isolés à la maison pendant 14 jours. Cependant, si leurs maîtres ont le virus, ils seront placés dans des chenils ou des centres d'accueil spécialisés.

Ailleurs dans le monde, plusieurs chats et chiens ont été testés positifs au coronavirus qui a tué plus de 2,3 millions d'humains. Début janvier, deux gorilles du zoo de San Diego, dans le Sud de la Californie, ont été testés positifs et placés en quarantaine. Ils auraient été contaminés par un gardien malade qui ne présentait pas de symptômes. De son côté, le Danemark vient d'achever son immense campagne d'abattage de près de 15 millions de visons décidée pour combattre les risques de mutation du coronavirus chez l'animal.