États-Unis : un enfant de 3 ans tué par les chiens de ses voisins

Aux États-Unis, un petit garçon de 3 ans a été tué par les chiens de son voisin, un pitbull et un mastiff. Image d'illustration.

publié le 23/03/2021 à 19:40

Le drame s'est produit il y a quelques jours, à Carteret, dans une banlieue du New Jersey, aux États-Unis. Aziz, un garçonnet de 3 ans, a été tué par deux chiens, alors qu'il jouait devant sa maison, en compagnie de sa maman.

L'information a été rapportée par le journal américain le New York Daily News, et repérée par nos confrères de 20 minutes. Les parents du jeune Aziz avaient décidé de quitter Brooklyn, l'un des cinq arrondissements de New-York, pour offrir une meilleure vie à leurs trois enfants.

Selon les informations du New York Daily News, le petit garçon jouait avec sa mère lorsque deux chiens - un pitbull et un mastiff - se sont échappés d'un maison voisine. Les animaux se sont jetés sur l'enfant et sa mère. Appelés sur place, les policiers ont abattu les chiens, mais il était trop tard pour Aziz qui, une fois à l'hôpital, a succombé à ses blessures. Le grand-frère de la victime, 10 ans, a assisté au drame depuis une fenêtre de sa maison, impuissant. "Imaginez comme cela a dû être traumatisant de voir ça. Sa maman qui se bat pour la vie de son frère", s'est exprimée une cousine auprès du média américain.

"Mon bébé ! Je n’ai pas pu sauver mon bébé !"

De son côté, la mère de la victime, toujours dans un état critique, est encore en état de choc. La cousine de la famille a précisé : "Elle se réveille et crie 'Mon bébé ! Je n’ai pas pu sauver mon bébé !' Cela aurait été différent s’il s’était éteint dans son sommeil, mais il a été déchiqueté. Elle est détruite, là."



GoFundMe for New Jersey toddler mauled by dogs raises $30K https://t.co/Qr5dOWTHnk pic.twitter.com/dqODHXbHMS — New York Post (@nypost) March 18, 2021

Le propriétaire des deux chiens, père de cinq enfants et grand-père de cinq petits-enfants, n'a pas souhaité s'exprimer dans la presse. "C’est une chose traumatisante, je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé", a-t-il simplement confié au New York Daily News. Selon les déclarations de la famille du petit enfant tué, l'homme ne serait "même pas venu s'excuser".