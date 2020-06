publié le 17/06/2020 à 12:56

Où en est la recherche pour trouver un vaccin contre le coronavirus ? "Nos équipes travaillent d'arrache-pied", a déclaré sur RTL Olivier Bogillot, président de Sanofi France.

"On sera prêt l'année prochaine, en 2021", a-t-il annoncé ce mercredi 17 juin. "Évidemment, il (le vaccin, ndlr) sera disponible dans le monde entier", a-t-il rassuré après la polémique déclenchée en mai dernier lorsque le patron britannique du groupe, Paul Hudson, avait annoncé fournir les États-Unis en premier.

"Nous souhaitons rentrer dans les phases cliniques", soit les premiers tests chez l'humain, "d'ici à la fin de l'année", a-t-il déclaré. "On travaille pour trouver la meilleure souche, celle qui sera la plus efficace et qui aura la sécurité sanitaire la plus élevée", a-t-il ajouté.



Un vaccin, ça prend 10 ans pour être développé, mis au point, produit, commercialisé... Là, on fait ça dans des temps extrêmement courts", a-t-il expliqué. Concernant son concurrent AstraZeneca, il répond : "On ne sera pas trop d'être plusieurs à apporter des vaccins".