publié le 19/03/2020 à 11:58

Pierre Lambert tape du poing sur la table. Dans un entretien filmé pour Le Dauphiné Libéré, le préfet de Haute-Savoie recommande aux randonneurs et aux randonneuses à cesser toutes marches et activités dans la montagne et à respecter les règles du confinement.

"'Le maître mot, c’est : restez chez vous. Les sorties en montagne, quelle que soit leur nature, doivent être différées jusqu’à la fin du confinement", explique-t-il dans son interview pour Le Dauphiné Libéré. Pierre Lambert rappelle que l'on peut pratiquer "des entraînements ou une sortie de courte durée et à proximité de son domicile. Ce qui veut dire que la pratique de l'alpinisme, l'escalade, le parapente, sont désormais provisoirement interdites pour des raisons sanitaires et dans le cadre du civisme demandé à tous les Français", poursuit le préfet de Haute-Savoie.

"Nous avons observé des contrevenants en nombre. Il faut absolument que l'esprit des gens se ressaisisse, deviennent responsables de leurs actes et de leurs sorties (...) Il n'y aucune raison qu'il y ait des dérogations, hormis celles qui concernent, je le répète, des activités de proximité et de courte durée", explique Pierre Lambert. Un appel pour éviter d'engorger les services d'urgences dans les hôpitaux et les services de secours, car "tout accident appellerait à un service supplémentaire des services hospitaliers qui sont aujourd'hui sous tension".