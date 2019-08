Le géant maritime français CMA CGM s'engage pour l'environnement

publié le 26/08/2019 à 05:48

En marge du G7, de la réunion de chefs d'état, le groupe marseillais CMA CGM, 3e acteur mondial du transport maritime, s'engage pour protéger l'environnement en promettant de ne plus jamais envoyer de bateaux sur la route du Nord en Arctique.



La route du Nord en Arctique, c'est un raccourci entre l'Europe et l'Asie. Avec la fonte de la banquise chaque été, des bateaux peuvent désormais naviguer dans le cercle polaire. Pour aller du Havre par exemple à Tokyo, au lieu de descendre par la méditerranée et le canal du Suez, vous montez, vous coupez par la Sibérie, et vous mettez deux fois moins de temps, deux semaines au lieu d'un mois.

Avec le réchauffement climatique et la fonte qui s'accélère, évidement, ces routes du Nord sont très convoitées. En 2011, 4 bateaux seulement y sont passés, l'an dernier ils étaient plus de 200. Et Vladimir poutine, car cette route passe par la Russie, veut multiplier le trafic par 4 en 5 ans.

Des risques considérables de pollution

Alors ça fait frémir les écologistes car pour passer en cargo, il faut quand même des brises glaces nucléaires russes pour ouvrir la route. Il y a des risques de collisions avec des iceberg avec les baleines, imaginez une marée noire… Les scientifiques spécialistes de la biodiversité polaire, mettent aussi en garde sur les risques pour l'une des dernières zones presque vierge de toute pollution.

C'est pourquoi cet engament du groupe CMA CGM, qui est quand même le 3e acteur mondial dans le transport maritime, est assez remarquable, car son principal conçurent lui, a déjà envoyé un cargo pour tester la route et compte bien faire passer ses bateaux par le pôle Nord.