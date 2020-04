Coronavirus : y a-t-il une union sacrée entre syndicats et patronat ?

publié le 10/04/2020 à 19:32

Qu’il y ait une volonté de plus de dialogue social, oui, côté syndicats comme côté patronal. Un dialogue pris en exemple dans le groupe Renault pour que salariés comme chefs d’entreprise fassent des efforts, les uns pour travailler plus, les autres pour réduire leur rémunération.

Le dialogue est reconnu aussi entre partenaires sociaux et gouvernement avec des réunions, des appels quasi-quotidiens depuis le début de la crise. Il y en avait encore une réunion de travail à distance aujourd’hui pour parler du déconfinement.

Et le numéro 1 de la CFDT, Pierre Berger, soulignait ce matin l’importance du dialogue en ce moment : "Aujourd’hui, quand on a une question à poser, une situation concrète d’une entreprise qui est posée, une situation concrète de travailleurs, par exemple, ces salariés qui avaient démissionné et qui n’avaient pas encore signé leur contrat dans leur future entreprise, comment ils étaient pris en charge ? À chaque fois qu’on pose ce type de questions, on obtient des réponses. On peut discuter. Cela ne veut pas dire qu’on est d’accord sur tout, cela ne veut pas dire qu’on n’est pas dans une situation parfois d’affrontement dans certaines entreprises parce qu’elles ne jouent pas le jeu, je pense à Amazon par exemple mais il y a ce dialogue qui existe. "

Ce dialogue existe donc. En revanche, qu’il y ait une union sacrée, tous, main dans la main, quoi qu’il en coûte, non. On a vu plusieurs préavis de grève déposés ces dernières semaines émanant de plusieurs syndicats. Et ce qui compte par-dessus tout pour les représentants des salariés, c’est de respecter impérativement la santé des travailleurs.

Des décrets sont attendus pour savoir quels secteurs précisément pourront légalement appliquer ou non des semaines de travail à 60h ou le travail du dimanche. La CGT ou Force ouvrière s’en alarment déjà et appellent à la modération des chefs d’entreprise.