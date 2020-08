Coronavirus : le masque bientôt obligatoire sur les plateaux télé ?

publié le 21/08/2020 à 05:32

La rentrée sur les plateaux de télévision sera-t-elle masquée ? Maintenant que le masque va devenir obligatoire en entreprise, partout sauf dans les bureaux privatifs, l'hypothèse est en tous cas sur la table. Les présentateurs et chroniqueurs pourraient se trouver dans l'obligation de porter un masque pendant les émissions.

Interrogée mardi 18 août sur BFMTV, la ministre du Travail Élisabeth Borne, n'a pas écarté cette possibilité. "A priori, on est dans un espace fermé, donc, sans doute, on doit aussi porter le masque", a indiqué la ministre. Elle a tout de même formulé quelques nuances : "Si on est très éloignés dans la même pièce, si on a une très bonne ventilation, sans doute ce risque est tout à fait minimisé."

Pour mieux appréhender la rentrée télévisée, Le Figaro a interrogé le cabinet de Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État en charge de la Santé au travail. "C’est un lieu de travail, et le même risque d’aérosol existe autant qu’ailleurs. C’est même encore plus vrai lorsque l’on parle ou que l’on chante sur un plateau", déclare une conseillère au quotidien.

Pour l'heure, des discussions doivent se tenir avec les partenaires sociaux pour voir si certaines exceptions peuvent être aménagées. Les sociétés de production et les chaînes de télévision en continu attendent donc les résultats de ces négociations.

Seules les émissions pré-enregistrées, comme certains divertissements, pourraient ne pas subir de changement majeur. Pour les émissions qui accueillent du public, de nouvelles questions devraient aussi se poser pour protéger les spectateurs.