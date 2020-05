La finale de "The Voice" saison 9 aura lieu le... Marc Lavoine répond !

publié le 09/05/2020 à 13:51

Tous les samedis, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé sont en direct de 11h30 à 12h30 sur RTL ! Ce matin, il était question de la télé à l'heure du déconfinement. Pour en parler, Jade et Eric Dussart étaient au téléphone avec...

Depuis des années, il est l’un des ambassadeurs de la Fondation pour la Recherche Médicale dont le travail est encore plus précieux que d’habitude en ce moment puisqu’ils sont mobilisés dans la lutte contre le Coronavirus...

La campagne d’appels aux dons a déjà permis de récolter 3,7 millions d'euros. Pour faire un don de 20 euros directement prélevé sur votre facture de téléphone, il suffit d’envoyer un SMS en tapant le mot "NoVirus", en minuscule ou en majuscule au 92 300. Pour des dons plus importants, direction le site frm.org...



Plébiscité par les téléspectateurs, critiqué par certains pour ses propos au début de l’épidémie, le présentateur et médecin sera de retour à la télé mardi soir après plusieurs semaines dans les hôpitaux pour prêter main forte aux soignants. Il nous raconte cette expérience...

... Marc Lavoine ! Le chanteur sera ce soir dans La chanson secrète sur TF1. Il nous en dit aussi un peu plus sur un autre secret très bien gardé : La date de diffusion des phases finale de The Voice...

... Daphné Burki ! Bon nombre d’animateurs ont déjà repris le chemin des plateaux télé et c'est le cas de la présentatrice. En pleine session d’enregistrement ce matin, elle a fait une courte pause pour parler du retour de son émission quotidienne dès lundi sur France 2...

Enfin, RTL vous emmène dans les coulisses de la télévision si chamboulée par cette crise sanitaire. Et vous allez voir que c'est un sacré casse-tête pour certains programmes. Par exemple : Comment faire des émissions en public... sans public ? Il existe visiblement une solution. François Ouisse de Télé Loisirs nous en dit plus dans les infos télé de la semaine...