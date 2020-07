publié le 21/07/2020 à 14:21

Stars de Top Chef et chouchous des réseaux sociaux, Mallory Gabsi et Adrien Cachot ont décidé au sortir de l'émission de M6 d'unir leurs talents afin de créer un fast-food amélioré sur une péniche parisienne. 140° street a donc ouvert ses portes le 16 juillet, avec un engouement certain pour cette friterie vite devenue très "hype", au point que des Belges sont venus tester les spécialités "street food" des deux chefs.

Résultat : des heures d'attente dans une file interminable, et surtout des provisions insuffisantes. Victime de leur succès, les deux cuisiniers ont dû fermer temporairement leur établissement le lendemain de son inauguration. Avec seulement deux friteuses et des réserves épuisées, il a fallu s'adapter.

Quelques heures plus tard, les fans étaient de nouveau comblés. Plus de friteuses, un espace mieux aménagé, et voilà Adrien Cachot et Mallory Gabsi de nouveau aux fourneaux. Pour un temps limité puisque le fast-food éphémère fermera le 1er août.

ouverture de @140degres d’ @adriencachot et @mallorygabsi, un monde fou ! pic.twitter.com/ZMKkfSSsyc — Nguyen Truong (@Tru0809) July 16, 2020