Coronavirus : le conducteur du bus confiné à Lyon a "une grippe", dit Gérard Collomb

publié le 24/02/2020 à 19:10

Un bus en provenance de Milan a été bloqué ce lundi 24 février à Lyon en raison d'une suspicion de coronavirus à bord. Passé par Turin et Grenoble, le véhicule de la compagnie Flixbus a été mis à l'écart dans la gare routière de Perrache et ses passagers confinés à l'intérieur pendant plusieurs heures. "Nous avons appris que le chauffeur du bus avait été testé de manière négative", explique le maire de Lyon Gérard Collomb sur RTL.



"C'était simplement une grippe et pas le coronavirus, précise Gérard Collomb. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Il n'y a pas de suspicions pour tous ceux et celles qui étaient dans ce car."

Selon le site d'informations LyonMag, l'un des chauffeurs de nationalité italienne, pris d'une forte toux, avait auparavant été évacué en ambulance pour subir des analyses. Des médecins avait alors examiné le bus avant que les passagers ne puissent descendre.

"Il y a eu ce matin une coordination parfaite entre les services de la Préfecture, les hospices civils de Lyon et la mairie de Lyon, se félicite le maire de la capitale des Gaules. Cela a permis de faire en sorte que ce problème soit réglé de la meilleure manière possible."