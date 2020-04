Coronavirus : le combat gagné contre le virus de Renée, 94 ans

publié le 30/04/2020 à 12:03

Confrontée à une épidémie particulièrement meurtrière pour les seniors, Renée a tenu bon. À 94 ans, elle a pu regagner sa maison après une seule journée d'hospitalisation. Le nouveau coronavirus, détecté dans ses poumons, n'a provoqué quasiment aucun symptôme physique chez elle, sauf quelques troubles de la mémoire. Sa fille Ingrid s'était pourtant inquiétée pour sa mère en l'amenant aux urgences.

"Moi je me dis : arrive ce qui doit arriver. Je suis prête", philosophe Renée, aussitôt coupée par sa fille : "Au début tu étais quand même inquiète. Tu avais peur de l'attraper et tu avais dit que c'était comme la grippe espagnole." Renée est bien obligée de reconnaître que l'arrivée de la pandémie lui a "fait peur" dans un premier temps.

La senior dresse en effet un parallèle entre Covid-19 et la grippe espagnole de 1918. "Mon père a perdu sa première femme (emportée par la pandémie). Il y avait beaucoup de décès. Il y avait la grippe espagnole et maintenant il y a le corona et compagnie", développe-t-elle au micro de RTL. Aujourd'hui, c'est plus la crainte de la solitude qui lui pèse, que celle d'une réinfection.