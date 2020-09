Coronavirus : la France dépasse les 10.000 nouveaux cas en une journée

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

et AFP

publié le 18/09/2020 à 00:32

C'est un chiffre symbolique. Ce jeudi 17 septembre, la France a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Plus précisément, 10.593 cas qui ont été recensés. On compte également 50 nouveaux décès, a annoncé Santé publique France.

Il s'agit d'un nouveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Depuis plusieurs jours, le nombre de nouveaux cas quotidien s'approchait progressivement des 10.000. Mercredi 16 septembre, on comptait ainsi 9.784 cas, et 7.852 mardi 15 septembre.

Dans son bilan hebdomadaire, également publié ce jeudi, Santé publique France parle pourtant d'une "sous-estimation probable de l'augmentation du nombre de cas confirmés du fait de la saturation des capacités diagnostiques dans certaines régions".

Selon Santé publique France, 84 nouveaux foyers de contamination ont été détectés en 24 heures. On en comptait 77 mercredi et 68 mardi. Au total, c'est 896 foyers qui "sont en cours d'investigation", et 143 sont dans des Ehpad.

Plus de 240 personnes supplémentaires à l'hôpital

Ce jeudi 17 septembre, 247 personnes supplémentaires ont été hospitalisées à cause du coronavirus, portant à plus de 3.200 le nombre de personnes hospitalisées. 535 sont en service de réanimation. En revanche, le taux de positivité reste stable, à 5,4%.

Au cours d'un point presse ce jeudi après-midi, qui doit devenir hebdomadaire, Olivier Véran a fait le point sur la situation sanitaire et a annoncé de nouvelles mesures restrictives à Nice et à Lyon. Selon le ministre de la Santé, "tous les indicateurs montrent une progression de l'épidémie". Le taux d'incidence est notamment au-dessus du seuil d'alerte dans 48 départements.

Depuis le début de l'épidémie, on compte au moins 31.095 décès liés au coronavirus en France, dont 20.567 en milieu hospitalier.