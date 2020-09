Covid-19 : face au rebond de l'épidémie, Madrid en appelle à l'aide de l'armée

publié le 24/09/2020 à 16:52

Cette deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe actuellement la France et touche également nos voisins européens. La fermeture des pubs dès 22h en Angleterre entre en vigueur ce jeudi 24 septembre. À Madrid, en Espagne, c'est l'armée qui a été appelée en renfort, notamment pour faire respecter un reconfinement décrété dans le sud de la capitale espagnole.

Des bataillons de l'armée vont être déployés ces jours-ci dans les quartiers de Madrid les plus touchés par le Covid-19. Les militaires, qui ont été appelés à la rescousse par la présidente de la région, seront chargés de faire passer 500.000 tests PCR. Des files d'attente interminables se forment actuellement devant les centres de santé publique qui sont totalement débordés par la situation.

L'autre grande préoccupation est de faire appliquer les restrictions par quartiers, comme la fermeture des restaurants et bars à 22 heures ou de limiter la mobilité des habitants. 200 agents supplémentaires de la Garde civile et de la police nationale seront chargés de contrôler les axes les plus fréquentés par la population madrilène. Ils ne devront laisser passer que ceux qui travaillent en dehors de la zone restreinte. L’Espagne est actuellement l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19.