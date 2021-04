publié le 28/04/2021 à 08:37

Tandis qu'Emmanuel Macron commence à préciser les étapes du déconfinement progressif, l'épidémiologiste et spécialiste de la propagation du coronavirus et de ses variants, Vittoria Colizza, fait état d'une descente "très très lente" des contaminations.



"Aujourd'hui, les données nous indiquent qu'on a passé un pic plus ou moins après la première semaine d'avril, et on est en descente, mais cette descente est assez lente et en même temps on se trouve à un niveau d'incidence assez élevé : R effectif est estimé autour de 0,9, donc ce n'est pas une descente formidable", souligne la directrice de recherches.

"Avec 0,9 cela veut dire qu'il nous faut un mois pour plus ou moins diviser par deux le nombre de cas", indique Vittoria Colizza, qui rappelle qu'"aujourd'hui on se trouve à 30.000 cas par jour", contre 10.000 à la sortie du deuxième confinement. "Avec une réouverture, on pourrait s'attendre à un ralentissement de cette descente, qui n'est déjà pas si forte que ça. Cela pourrait nous porter vers un plateau, ce qu'on a déjà connu à la sortie du deuxième confinement", prévient l'épidémiologiste.

"Si on veut rouvrir certains lieux sociaux, il faut aussi se préparer pour éviter que ça puisse empirer la situation épidémiologique", alerte Vittoria Colizza. "La descente est très très lente, on n'est pas dans les conditions de descente qu'on avait observées en Irlande ou au Royaume-Uni, qui ont mis en place un confinement strict avec écoles fermées, qui avaient donné des R effectif autour de 0,7, ça veut dire qu'après deux semaines on se retrouve à la moitié d'écart", alerte la spécialiste.

Cette lenteur dans la chute des contaminations est due, selon Vittoria Colizza, aux mesures actuelles "qui sont moins strictes" par rapport à celles mises en place lors des premiers confinements. "Le taux d'incidence est si élevé, que pour pouvoir le baisser rapidement on a besoin de mesures peut-être plus fortes que ça, plus strictes", préconise l'épidémiologiste.