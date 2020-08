Coronavirus : l'UE réserve 400 millions de doses d'un possible vaccin

De nombreux pays sont actuellement engagés dans la course au vaccin contre la Covid-19

13/08/2020

Au nom des États membres de l'UE, la Commission européenne a annoncé, ce jeudi 13 août, avoir réservé jusqu'à 400 millions de doses du potentiel vaccin contre la Covid-19 mis au point par l'Américain Johnson & Johnson.

Tel que décidé vendredi dernier lors de discussions exploratoires entre l'UE et la firme américaine, la Commission devrait faire un premier achat de 200 millions de doses. Celui-ci, selon le communiqué, pourrait être suivi d'un second achat pour un nombre similaire de doses. Le contrat envisagé doit encore donner lieu à des négociations entre la Commission et la firme américaine.

Dans ce même communiqué, l’exécutif précise qu'il "poursuit des discussions intensives" avec d'autres fabricants de vaccins. Outre Johnson & Johnson, la Commission a également réservé 300 millions de doses du potentiel vaccin sur lequel travaille le laboratoire français, Sanofi.

En effet, tel que cela est précisé dans le plan d'action "stratégie Vaccins", publié en juin dernier, la Commission entend signer des "contrats d'achat anticipé" avec plusieurs producteurs de vaccins. Ces achats sont financés par l'instrument d'aide d'urgence doté de près de 2,4 milliards d'euros et mis en place au début de la la crise. L'objectif est de cette démarche est d' "assurer une production suffisante de vaccins dans l'UE" et "un approvisionnement suffisant des États membres".