Coronavirus : l'immunité serait plus longue chez les femmes, selon une étude

publié le 19/11/2020 à 22:58

Une étude sur la capacité du système immunitaire à produire des anticorps contre la maladie du coronavirus et la durée de l’immunité a livré ses premiers résultats. Mercredi 18 novembre, cette analyse a révélé que l'immunité durerait plus longtemps chez les femmes que chez les hommes.

En étudiant la santé de 308 personnels hospitaliers contaminés par la Covid-19, les scientifiques du CHU de Strasbourg et l'Institut Pasteur ont constaté que les taux d'anticorps "baissent plus rapidement chez les hommes que chez les femmes", détaille France bleu, et ce, quel que soit leur âge ou leur indice de masse corporelle (IMC).

Ces premiers résultats suggèrent donc "que la durée d’immunité (...) serait plus longue chez les femmes que chez les hommes", concluent les chercheurs. Par ailleurs, l’étude rapporte que, trois mois après l’infection, 99% des sujets présentent des anticorps dans leur organisme, 84% six mois après la transmission du virus.

Des résultats à confirmer

"Pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi : il se trouve que plusieurs réponses immunitaires au virus se trouvent dans le chromosome X, or la femme en possède deux. Il y a peut-être aussi une explication hormonale, l'oestrogène joue peut-être un rôle", a détaillé sur franceinfo le professeur Samira Fafi-Kremer, directrice de l’Institut de Virologie de Strasbourg.

Les chercheurs ont toutefois précisé que l’étude doit se poursuivre pour être validée "sur un nombre plus grand d'individus". Les prochains résultats pourraient ainsi confirmer l'inégalité homme/femme face à la maladie, alors que d'autres analyses ont d’ores et déjà prouvé que les hommes sont plus susceptibles d'être atteints par des formes graves du coronavirus.