Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

publié le 14/05/2020 à 07:03

ECA2, c'est le nom de cette enzyme qui catalyse et accélère les réactions chimiques dans les organismes vivants. Cette dernière, située à la surface des cellules, permettrait d'infecter plus rapidement les cellules saines de notre organisme. Présente en quantités élevées chez les hommes, elle expliquerait ainsi pourquoi ils sont plus touchés par la Covid-19.

Selon une étude menée au Pays-Bas et relayée par nos confrères de Sud Ouest, cette enzyme est un accélérateur de réactions chimiques chez l’être humain et un récepteur qui permet à certains virus d’infecter nos cellules saines.

Comme l'explique au quotidien le Docteur Matthieu Schmidt, réanimateur à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, "les trois quarts de nos patients sont des hommes". Une situation identique au-delà de nos frontières puisque, selon des statistiques britanniques, 73 % des malades de la Covid-19, traités en soins intensifs, sont aussi des hommes.

Une enzyme très présente dans les poumons, le coeur, les reins et les testicules

L'étude, conduite par le Centre médical universitaire de Groningen et publiée le lundi 11 dans le European Heart Journal, avait pour objectif de comprendre ce déséquilibre. Dans un premier temps, les chercheurs ont analysé le plasma sanguin de 2.000 patients de 11 pays européens, puis, un second groupe de 1.700 patients, afin de chiffrer précisément les effets observés.

Et les résultats sont probants : ils ont détecté une concentration accrue du récepteur ECA2 chez l'homme, notamment à la surface des cellules tapissant les poumons et dans les reins et le cœur. Ses niveaux sont aussi particulièrement élevés dans les testicules, ce qui expliquerait la vulnérabilité des hommes face au Covid-19.

Cependant, l'étude rappelle que d'autres facteurs existent comme la propension des hommes à développer des pathologies préexistantes qui aggravent le virus, comme l’hypertension, le diabète ou l’obésité.