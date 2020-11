Coronavirus : une contamination donne-t-elle une immunité durable ?

publié le 18/11/2020 à 20:03

C'est une question en débat depuis que les scientifiques s'intéressent à ce nouveau coronavirus et une réponse partielle vient d'être prépubliée, puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une relecture par les pairs.



Les cellules immunitaires qui combattent la Covid-19 pourraient rester dans le corps au moins 6 mois, selon une étude américaine prépubliée ce lundi 16 novembre dans bioRxiv. Qualifiée d'étude "la plus complète et la plus longue sur la mémoire immunitaire du coronavirus à ce jour" par le New York Times, elle indique que "la plupart des personnes qui se sont rétablies ont encore suffisamment de cellules immunitaires pour repousser le virus et prévenir la maladie, selon les nouvelles données".

Dans cette étude, les scientifiques ont étudié quatre types de cellules. Les anticorps resteraient actifs six à huit mois avant de décliner, selon cette étude. Deux sortes du lymphocytes (globules blancs) T, capables de tuer les cellules infectées, qui diminuent de même très lentement. Enfin, les lymphocytes B, qui produisent les anticorps, augmentent.

"Cette quantité de mémoire empêcherait probablement la grande majorité des gens d'être hospitalisés et touchés par des formes graves pendant de nombreuses années", a déclaré Shane Crotty, virologue à l'Institut d'immunologie La Jolla, qui a codirigé cette nouvelle étude au New York Times.