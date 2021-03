publié le 09/03/2021 à 08:41

Jérôme Salomon ne démissionnera pas. Invité de la matinale de RTL ce mardi 9 mars, le directeur général de la Santé assure que les médecins vont pouvoir honorer leurs rendez-vous dans les prochains jours alors qu'une note transmise dimanche par le ministère de la Santé leur avait fait savoir qu'ils ne seraient pas prioritaires cette semaine compte-tenu du faible nombre de doses du vaccin AstraZeneca en possession de la France.

"Je tiens à les rassurer. 800.000 doses ont déjà été livrées pour leurs patients éligibles, il y en aura 800.000 de plus, donc il y aura 1,6 million de patients à vacciner pour la fin de la semaine. Toutes les commandes seront honorées", affirme le haut fonctionnaire. "Si on y arrive, ce sera génial et je me félicite de cet engagement de tous les professionnels de santé puisqu'après les médecins les Français vont pouvoir se faire vacciner chez les pharmaciens".

L'Ordres des médecins et les syndicats de praticiens avaient appelé lundi à la démission du haut fonctionnaire pour dénoncer la note transmise dimanche soir. Jérôme Salomon voit "cette réaction épidermique comme un signe d'engagement et d'énergie pour la vaccination".