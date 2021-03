publié le 07/03/2021 à 06:41

La Moselle se mobilise pour faciliter la vie des travailleurs transfrontaliers. Depuis une semaine, les files d'attente interminables devant les centres de dépistage allemands font partie de leur quotidien et pour cause, il leur faut un test PCR négatif de moins de 48 heures pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. La préfecture a donc ouvert 6 centres pour leur éviter de perdre du temps.

Dans l'un d'entre-eux, à Freyming-Merlebach, à l'intérieur de l'espace culturel : quatre boxes de prélèvements et un passage préalable sur une petite table à l'écart où les transfrontaliers doivent renseigner "tous les détails, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, si on a eu la Covid auparavant", témoigne Mehmet, qui se déplace en Allemagne de nuit pour aller acheter des fruits et légumes qu'il revend en France.

"La semaine dernière il fallait attendre plus d'une heure pour passer le test. Là ça va mieux il y a beaucoup de centres de test", dit-il. Ensuite, une soignante en blouse blanche procède au test antigénique nasale. L'affluence pourrait être forte ce dimanche, car les tests négatifs permettraient de travailler deux jours sans revenir.

À écouter également dans ce journal

Lyon - Cinq personnes ont été interpellées à Bron, près de Lyon, pour s'être attaquées à un fourgon de police, samedi 6 mars vers 18h. Trois véhicules ont également été incendiés. Si le calme semblait être revenu en début de soirée, la police devait quadriller la zone, mais aussi la ville de Rillieux-la-Pape et le quartier lyonnais de la Duchère où ont éclaté des violences similaires jeudi et vendredi soir, se soldant par une quinzaine d'arrestations.

Affaire des "écoutes" - Cinq jours après la condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme pour des faits de "corruption" et de trafic d'influence, François Hollande sort du silence. Il réplique à son prédécesseur à l'Élysée sur les soupçons que les soutiens de Nicolas Sarkozy ont exprimés à l'égard du Parquet National Financier qu'il avait créé.

Coupe de France - Le Paris Saint-Germain a disposé de Brest (3-0) avec un doublé de Kylian Mbappé tandis que l'OL a écarté Sochaux (5-2). Le Red Star a créé la surprise en éliminant Lens (3-2).