publié le 13/04/2021 à 13:02

La France n’a pas suspendu ses vols en provenance du Brésil, malgré la présence dans ce pays du variant brésilien, tandis que d'autres pays l'ont fait. Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a récemment demander la fermeture des liaisons aériennes avec le Brésil, mais est-ce faisable ? Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste donne son éclairage.



"Les frontières sont déjà fermées. Le gouvernement communique sur le sujet et la position officielle c'est que les frontières extra-européennes sont fermées mais l'espace Schengen demeure ouvert. On ne peut pas les fermer totalement, on ne peut pas interdire à des personnes qui ont un motif valable de rentrer sur le territoire, notamment s'il s'agit des ressortissants français sauf à passer un cap extrême qui entacherait les relations diplomatiques avec le Brésil. Si la France fermait totalement ses frontières, et personnellement je ne trouve pas cela souhaitable, ce serait dans un cas extrême", prévient le juriste.

Quant à la possibilité d'imposer une quarantaine aux passagers venus du Brésil, "c'est déjà en vigueur", note le juriste. "La loi permet les placements en quarantaine sauf que ce doit être des mesures individuelles. S'agissant des mesures d'enfermement, il faut apprécier au cas par cas", selon Jean-Philippe Derosier.