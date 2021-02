Coronavirus : faut-il craindre les nouveaux variants ? Michel Cymes répond

publié le 06/02/2021 à 07:02

La vaccination contre la Covid-19 semble patiner et le virus mute. Faut-il craindre les nouveaux variants identifiés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou au Brésil ? Et que sait-on vraiment de la présence de ces variants sur le sol français ?

Au niveau national, les chiffres remontent au 27 janvier. Le variant anglais représenterait un peu plus de 13,8 % des cas. En Île-de-France, nous serions autour des 20 %. Quant au variant sud-africain, il ne concernerait pour le moment que 1 à 2 % des cas et quelques cas du variant brésilien.

Mais comme ces variants sont plus contagieux, ces chiffres peuvent augmenter très vite, on estime que le variant anglais est 40 % plus transmissible que la souche dominante du virus qui circule en France. Cela veut dire que sa présence risque de doubler tous les 8 à 10 jours.

L'Institut Pasteur estime donc que le variant britannique sera le numéro 1 dans l'Hexagone au mois de mars. C'est pourquoi le conseil scientifique a déclaré que nous étions dans une course contre la montre pour contrer les variants avec la vaccination.



Les variants échappent-ils au vaccin ?

Il faut d'abord expliquer ce qu’est une mutation. Après avoir infecté nos cellules, les virus se multiplient en réalisant des copies d'eux-mêmes. Ce processus n'est pas parfait et les copies peuvent comporter des "erreurs" : ce sont les fameuses mutations. Ces erreurs sont plus ou moins importantes, et modifient donc plus ou moins le virus.

Si la mutation ne porte que sur une toute petite partie du virus, les anticorps générés par la vaccination continuent de reconnaitre le virus et de le combattre.

Pour le moment, nous n'avons pas de certitude que les vaccins dont nous disposons nous protègent de ces variants mais des éléments de réponse : les laboratoires Pfizer et Moderna ont assuré que leur vaccin était efficace contre les variants britannique et sud-africain. Mais trois études préliminaires sont venues contredire légèrement une partie de ces affirmations.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Parlons Vaccin, un podcast hebdomadaire présenté par Michel Cymes, en partenariat avec Dr. Good. Dans Parlons Vaccin, le médecin met toutes les pièces du dossier sur la table pour mieux comprendre les enjeux de santé publique, l’importance de la vaccination et aussi évaluer notre responsabilité individuelle. Dans la plus grande transparence et sans sujet tabou. Un podcast RTL Originals.



Michel Cymes tient également la chronique Ça va beaucoup mieux, diffusée du lundi au vendredi, à 8h15 sur RTL. Il présente aussi Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, chaque dimanche, à 9h15 sur RTL.