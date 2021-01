Variants du coronavirus : Pfizer et BioNTech jugent leur vaccin efficace

Cette photo prise le 15 janvier 2021 montre des ampoules du vaccin Pfizer-BioNTech non diluées pour Covid-19, conservées à -70 ° dans un super congélateur de l'hôpital du Mans.

et AFP

publié le 28/01/2021 à 09:28

Le nombre de morts du coronavirus a atteint un nouveau record mercredi 27 janvier, avec plus de 18.000 personnes décédées en 24 heures dans le monde. Alors que la situation épidémique se dégrade, les sociétés Pfizer et BioNTech ont annoncé une nouvelle optimiste : leur vaccin conserverait la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations du virus, les variants britannique et sud-africain.

Dans un communiqué publié ce jeudi 28 janvier, Pfizer et BioNTech assurent que les tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents". Les entreprises soulignent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante au vaccin.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 70 pays et territoires ont détecté au 25 janvier le variant britannique. Le variant sud-africain, lui aussi beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, est présent dans 31 pays et territoires.