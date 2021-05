Vaccination obligatoire : quelles seraient les professions ciblées ?

publié le 26/05/2021 à 13:36

L'Académie de médecine relance, ce mardi 25 mai, le débat autour de la vaccination obligatoire contre la Covid-19. "'Obligation' n’est pas un gros mot quand il s’agit de vacciner contre la Covid-19", titre l'instance dans un communiqué qui appelle à la mise en place "progressive" d'une vaccination "exigible" pour certaines professions.

Les métiers "essentiels" sont visés en premier lieu. L'académie de médecine compte parmi eux la "conduite du gouvernement et de l’État, enseignement, services de santé, de sécurité et de défense (police, services d’incendie et de secours, armée), services d’approvisionnement de la population (alimentation, eau, énergie, numéraire, matériels informatiques) et autres services de la fonction publique".

Plus largement, les professions "comportant un contact avec le public" devraient également être soumis à une obligation vaccinale, estime l'Académie de médecine. Une catégorie qui comprend "les secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l’hôtellerie, des établissements culturels et du sport".

Les étudiants concernés

La profession ne serait cependant pas le seul critère pour déterminer qui doit impérativement se faire vacciner. L'Académie de médecine appelle également à faire vacciner les étudiants avant la prochaine rentrée universitaire, les personnes qui souhaitent donner du sang ou encore "en préalable à toutes les activités comportant déplacements ou rassemblements, telles que les voyages internationaux, les cures thermales ou les occupations associatives".

À plusieurs reprises, le gouvernement et le président de la République ont repoussé la piste d'une vaccination obligatoire. Le pass sanitaire, qui rentrera en vigueur le 9 juin et permettra d'accéder aux grands événements comme les concerts ou les festivals, pourra être obtenu par une preuve de vaccination, de résultat négatif à un dépistage ou d'une guérison récente de la Covid-19.