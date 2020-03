Coronavirus et confinement : le pic de l'épidémie serait attendu fin mars

publié le 23/03/2020 à 14:49

Le confinement a débuté il y a bientôt une semaine. Pourtant, les spécialistes nous expliquent que le pic de l’épidémie serait atteint à la fin du mois de mars. Pourquoi ce décalage ? Tout simplement parce qu'il faut attendre les premiers effets du confinement.

En effet, le COVID-19 a une période d’incubation variant de 3 à 14 jours et un sujet peut être contagieux avant l’apparition des symptômes. Etant donné que nous sommes confinés depuis six jours, la Direction générale de la santé (DGS) estime que le pic de l’épidémie pourrait être atteint entre le mercredi 25 et le samedi 28 mars. Mais cela reste une hypothèse.

On pourra affirmer avec certitude que le pic d’épidémie est atteint lorsque l’on constatera une diminution significative du nombre de cas quotidiens. Et cela est valable à l’échelle nationale comme régionale.

Le virus semble progresser d'Est en Ouest

Ainsi, toutes les régions françaises n’en sont pas au même stade de l’épidémie : si le Grand Est, la Corse et l’Île-de-France sont particulièrement touchés en ce moment, le virus semble progresser d’Est en Ouest.

La fameuse vague ne frappe donc pas au même moment et elle pourrait atteindre certaines régions fin mars pour certaines, voire, selon les experts, la première quinzaine d’avril pour d’autres.