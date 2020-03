publié le 22/03/2020 à 18:17

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, et Catherine Guillouard, présidente-directrice générale de la RATP, ont annoncé la mise en place de 20 navettes de bus réservées aux personnels hospitaliers. Elles serviront à "faciliter le déplacement du personnel hospitalier entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers", peut-on lire dans un communiqué ce dimanche 22 mars.

Dès lundi, ces lignes seront mises en place pour une durée indeterminée et avec un intervalle de passage d’un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne. L'objectif ? Permettre aux personnels hospitaliers de se rendre sur leur lieu de travail sans difficulté.

Comme l'indique le communiqué, les horaires de fonctionnement de ce nouveau service de bus ont été travaillés avec l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) pour les baser sur les besoins des personnels : 6h-9h; 12h-15h; 19h-22h. Toutes les fiches horaires des lignes sont disponibles sur le site de la RATP.

L'ensemble des lignes :

- Navette Gare de Lyon : Hôpital Rothschild, Hôpital Armand-Trousseau et Hôpital Saint-Antoine

- Navette gare d'Austerlitz : Hôpital La Collégiale, Hôpital Cochin, Hôpital Broca et H.U la Pitié-Salpêtrière

- Navette Gare Montparnasse : H.U Necker - Enfants malades, Hôpital Sainte-Périne et Hôpital Européen Georges Pompidou

- Navette Gare Montparnasse : Hôpital Saint-Joseph et Hôpital Vaugirard

- Navette Gare du Nord : Hôpital Bretonneau

- Navette Gare du Nord via Gare de l'Est : Hôpital Saint-Louis et Hôpital Tenon

- Navette Gare du Nord : Hôpital Bichat

- Navette Gare du Nord : Hôpital Robert-Debré

- Navette Gare du Nord : H.U Necker - Enfants malades

- Navette Gare du Nord : Hôpital Cochin

- Navette Gare Montparnasse : Hôpital Sainte-Anne et Hôpital Henri Ey

- Navette Gare du Nord : Hôpital Hauteville et Hôpital Lasalle

- Navette Château de Vincennes : Hôpital d'Avron et Hôpital Lasalle

- Navette Hôpital Emile Roux : Hôpital Emile Roux

- Navette Clamart - Ligne N : Hôpital d'instruction des armées Percy

- Navette Ambroise-Paré : Hôpital Ambroise-Paré

- Navette Beaujon : Hôpital Beaujon

- Navette Garches : Hôpital Raymond-Poincaré

- Navette Colombes : Hôpital Louis Mourrier

- Navette Jean-Verdier : Hôpital Jean Verdier