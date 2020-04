publié le 24/04/2020 à 19:10

Le nombre de décès a bondi de 25% au printemps 2020, par rapport à l'an dernier, selon l'Insee. Une forte hausse intervenue en quelques semaines seulement entre le 1er mars et le 13 avril. Sans surprise, l'Ile-de-France et l'Est sont en première ligne. La carte des décès est logiquement calquée sur celle de l'épidémie.

En Ile-de-France, le nombre de décès a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière. Ce sont la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine qui sont les plus touchés avec des hausses de 128%. Cela représente, depuis le 1er mars, pour ces deux départements respectivement 1.200 et 1.500 décès supplémentaires. Dans la région Grand-Est, le Haut-Rhin compe 2,5 fois plus de décès qu'en 2019 pour la même période.

Pourtant globalement, sur l'ensemble du pays, les chiffres tendent à diminuer avec 300 décès de moins entre la première et la deuxième semaine d'avril. Il y a sur le plan national un peu plus de décès chez les hommes que chez les femmes.

À écouter également dans ce journal :

Économie - Les restaurateurs condamnés à la patience. Ils devront attendre fin mai pour savoir quand ils pourront rouvrir leurs établissements. C'est à ce moment que Bruno Le Maire essaiera de fixer une date de la réouverture. "Rien ne serait pire que de faire une réouverture dans la précipitation", a assuré le ministre. En attendant, l'objectif des restaurateurs est de tenter de sauver la saison estivale. Pour qu'ils tiennent financièrement, leur accès au fonds de solidarité sera assoupli.



Justice - Amazon va-t-il rouvir ses entrepôts français ? La justice allonge en tout cas la liste des produits autorisés à être livrés par le géant du commerce en ligne. La cour d’appel de Versailles élargit les produits autorisés à la vente à ces catégories : high-tech, informatique, bureau, tout pour les animaux, santé et soins du corps, homme, nutrition, parapharmacie, épicerie, boissons et entretien.

International - L'ordonnance du "docteur Trump" contre le coronavirus fait bondir les scientifiques. Les grandes idées de Donald Trumppour lutter contre le coronavirus provoquent la colère des scientifiques du monde entier. Il a notamment proposé d'injecter du désinfectant dans le corps et d'exposer les patients à de grands doses d'UV.