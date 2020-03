publié le 29/03/2020 à 14:57

Alors que la pandémie de coronavirus continue inexorablement sa progression, la région PACA se prépare au pire selon les mots du directeur des hôpitaux de Marseille. Après plusieurs semaines d'une contamination plutôt faible par rapport à d'autres régions, le Sud devrait être frappé de plein fouet dès le début de la semaine.

Le nombre de personnes en réanimation a été multiplié par quatre, le nombre de décès par cinq. Ce matin, 211 malades sont en soins intensifs, 56 sont décédés et on compte 3.000 personnes contaminées dans la région.

Ces chiffres vont encore grimper en flèche dans les prochains jours : les hôpitaux libèrent un maximum de lits en réanimation et les cliniques privées sont mises à contribution. L'objectif : bénéficier de 500 lits en réanimation dès le début de la semaine prochaine. À Marseille, les hôpitaux recrutent à tour de bras pour pouvoir instaurer un système de roulement entre les équipes de soignants quand on sera au plus fort de la crise.

Le Professeur Didier Raoul a traité 900 patients

La personnalité qui a cristallisé les débats, à Marseille, en France et dans le monde, c'est le Professeur Didier Raoult. Contre l'avis du gouvernement, il a commencé le dépistage des personnes présentant des symptômes et a délivré de la chloroquine aux personnes les plus malades. Malgré les critiques, l'épidémiologiste vient de publier une deuxième étude portant cette fois sur 80 patients. Selon lui, 65 d'entre eux ont connu une évolution favorable de la maladie en cinq jours et sont sortis de l'hôpital.

Rappelons que son étude n'est pas comparative : il ne compare pas les patients traités à la chloroquine avec un groupe qui ne reçoit aucun traitement. Un choix qui lui vaut d'être extrêmement contesté par la communauté scientifique. Mais le Professeur s'en moque : pour lui, c'est de la médecine de guerre.

Près de 900 personnes sont actuellement soignées avec son traitement et il peut compter sur un important soutien politique mais aussi populaire. Une banderole à sa gloire a même été déployée par les supporters de l'OM devant son institut.