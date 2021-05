et Marie Gingault

publié le 02/05/2021 à 13:01

Pour le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, le pass sanitaire est une "fausse bonne idée", dont on peut se passer. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 mai, le député dénonce la mise en place de ce qu'il considère être "une usine à gaz numérique".

"Que l'on présente un test PCR pour monter dans un avion, je l'accepte bien évidemment, que l'on présente un test PCR ou antigénique pour un spectacle, bien évidemment. Mais que l'on invente une usine à gaz numérique pour en vérité instituer ce qui se fait en Chine et le faire en Europe à terme, c'est-à-dire une surveillance généralisée de nos concitoyens, il y a un grand danger", dénonce le président du pari Debout la France.

Selon lui, le pass sanitaire est faussement facultatif. "À partir du moment où pour accéder à des lieux, vous avez l'obligation d'avoir sur votre portable ou sur un papier une analyse de votre situation sérologique, vaccinale, sans savoir précisément combien de temps protège le vaccin, cela veut dire que vous allez avoir une usine à gaz administrative, bureaucratique et qu'à terme, c'est un prétexte pour numériser la société et perdre nos libertés", martèle Nicolas Dupont-Aignan. "Cela est une usine à gaz sur le plan sanitaire et ne sera pas performant (...) je le refuserait jusqu'au bout", a-t-il conclu.

.@dupontaignan dénonce "l'usine à gaz" du passeport sanitaire : "C'est un prétexte pour numériser la société et perdre nos libertés" #LeGrandJury pic.twitter.com/xLXec8QfXs — Le Grand Jury (@LeGrandJury) May 2, 2021