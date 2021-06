Coronavirus en France : l'épidémie en baisse, le point sur les chiffres

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Le couvre-feu, c'est (enfin) terminé. Depuis dimanche 20 juin, les Français peuvent circuler après 23 heures, après huit mois de restrictions. La France accélère ainsi son déconfinement de quelques jours, alors que la situation épidémique s'améliore.

Le taux d'incidence est en effet passé sous la barre de 50, qui correspond au seuil d'alerte, dans tous les départements métropolitains, tout comme en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte. Au niveau national, il est à 27, selon le site Covid Tracker.

Autre bon signe sur la circulation du virus, le taux de reproduction R, qui correspond au nombre de contaminés pour une personne malade, est bien en dessous de 1, à 0,64. Quant à la tension hospitalière, elle est descendue à 33%, contre 57% au moment du deuxième déconfinement. On comptait ainsi 1.703 patients en soins critiques pour Covid au 20 juin, ce qui représente une baisse d'un peu plus de 19% sur la semaine écoulée.

Le nombre de décès est aussi en chute libre depuis la fin du mois d'avril. D'environ 300 morts du coronavirus par jour en avril, on est passé à moins de 50 ces derniers jours.

Preuve que la pandémie n'est pas terminée, La Réunion et la Guyane présentent en revanche une situation plus inquiétante, avec une incidence à 128 et 309 respectivement au 17 juin. Le Conseil scientifique a par ailleurs alerté sur le risque d'une quatrième vague en métropole. Elle dépendra notamment du niveau de la vaccination et des comportements individuels.