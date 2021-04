Coronavirus : âge, état de santé, sexe ... Quels sont les profils des 100.000 morts ?

publié le 16/04/2021 à 16:17

100.102 personnes décédées : c'est le dernier bilan officiel, publié par Santé Publique France, avec un décompte arrêté au jeudi 15 avril à 14h. Avec ce total, le nombre de morts dépasse la barre symbolique des 100.000 morts, plus d'un an après le début de la crise sanitaire.

Parmi les victimes, 73.597 ont perdu la vie en milieu hospitalier. Les plus de 25.000 autres - plus d'un mort sur quatre - sont décédés dans des Ehpad. De façon générale, l'analyse des données disponibles permet d'identifier une fois encore la vulnérabilité particulière des personnes âgées face au virus. 45.826 des personnes mortes en milieu hospitalier, plus de six sur dix, avaient en effet plus de 80 ans.

Autre facteur clé : la présence, ou non, de problèmes de santé chez les malades. Santé Publique France avance en effet que, parmi les certificats de décès qui lui ont été transmis depuis le 1er mars 2020, "65%" mentionnaient une "comorbidité". Pathologies les plus fréquentes : les problèmes cardiaques, retrouvés dans 36% des certificats, et l'hypertension artérielle dans 22%.

Représentant 55% des décès identifiés, les hommes se retrouvent légèrement surreprésentés dans ce bilan provisoire. Région la plus peuplée de France, l'Île-de-France est par ailleurs celle qui a connu le plus grand nombre de morts liées à l'épidémie. Mais les décès ne sont pas pour autant répartis équitablement : avec près de six millions d'habitants, la Nouvelle-Aquitaine a enregistré 3.322 morts, alors que la région PACA, avec cinq millions d'habitants, en compte plus de 7.000.